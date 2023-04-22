توزيع الهدايا على نزلاء دور الرعاية الاجتماعية

الهلال الأحمر: حريصون على إدخال البهجة والسرور في نفوس نزلاء دور الرعاية الاجتماعية بالمناسبات والأعياد

22 أبريل، 2023
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أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي الحرص على إدخال البهجة والسرور إلى نفوس نزلاء دور الرعاية الاجتماعية في المناسبات السعيدة والأعياد المختلفة.

وقال نائب مدير ادارة الشباب والمتطوعين في الجمعية أحمد الفقعان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية إن المتطوعين في الجمعية زاروا اليوم السبت دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة عيد الفطر باعتباره واجبا انسانيا ولمشاركة النزلاء فرحة العيد.

وأضاف الفقعان أن الزيادة تهدف لإشعار نزلاء هذه الدور بالعطف والحنان وإيصال رسالة لهم من المجتمع بأن الجميع يلتفون حولهم كأنهم أهلهم وذويهم.

صورة جماعية لمتطوعين جمعية الهلال الأحمر الكويتي

وذكر أن الجمعية تؤدي أدوارا مجتمعية مختلفة داخل الكويت تستهدف جميع الجهات المحتاجة إلى الدعم والعون والمساعدة لتجاوز الصعوبات والمحن ما يعزز جهودها الإنسانية والاجتماعية.

وقال إن زيارة دور الرعاية الاجتماعية وزيارة المستشفيات ومد يد العون لمؤسسات المجتمع المدني تأتي على رأس أولويات برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الجمعية.

وثمن جهود مسؤولي قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية على جهودهم الانسانية في خدمة النزلاء ومشاركتهم افراحهم في جميع المناسبات ودورهم في تقديم الخدمات الانسانية والطبية المميزة لجميع النزلاء.

المصدر
كونا
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22 أبريل، 2023
0 18 دقيقة واحدة

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