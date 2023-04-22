ديوكوفيتش لن يشارك في بطولة مدريد المفتوحة

أعلن منظمو بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم السبت انسحاب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من البطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل لينضم المصنف الأول عالميا إلى رافائيل نادال الغائب أيضا عن البطولة.

وكان ديوكوفيتش، الذي لم يتمكن من المشاركة في البطولات التي أقيمت على الملاعب الصلبة في الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام لأنه لم يتلق التطعيم ضد كوفيد-19، يستعد لموسم الملاعب الرملية لكنه خرج مبكرا من بطولة مونت كارلو للأساتذة ثم بطولة سربسكا المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش (35 عاما) بعد خسارته أمام مواطنه دوسان لايوفيتش في دور الثمانية ببطولة سربسكا المفتوحة في بانيا لوكا بالبوسنة والهرسك “لم أشعر أنني بحالة جيدة في الملعب، كانت ساقاي بطيئتين وحركتي خاملة، وأهدرت العديد من الضربات وبدون تركيز تماما”.

لكن اللاعب الصربي قال إنه لا يزال يأمل في الوصول لأفضل أداء له على الملاعب الرملية قبل بطولة فرنسا المفتوحة الشهر المقبل.

وقال المنظمون في بيان دون الكشف عن تفاصيل بشأن حالة ديوكوفيتش “نتمنى لك الشفاء العاجل، نتمنى أن نراك بالملاعب في أقرب وقت ممكن، نولي”.

وأعلن نادال في وقت سابق هذا الأسبوع غيابه عن البطولة بعد تعرضه لانتكاسة أثناء تعافيه من إصابة أعلى الفخذ تعرض لها في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي.

ويتقاسم اللاعبان الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 22 لقبا لكل منهما.

وتنطلق بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، في 28 مايو أيار المقبل.