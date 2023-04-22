دبابة أوكرانية في باخموت

روسيا تقول إنها استولت على مناطق جديدة في مدينة باخموت الأوكرانية

22 أبريل، 2023
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن “القوات الهجومية” الروسية استولت على ثلاث مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية.

ويستخدم الجيش الروسي أحيانا وصف “القوات الهجومية” للإشارة إلى عناصر مجموعة فاجنر الأمنية الخاصة.

وتخوض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي عم الخراب والدمار معظم مناطقها.

وقالت الوزارة في أحدث نشرة لها “القوات المحمولة جوا قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة”.

المصدر
رويترز
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22 أبريل، 2023
0 16 أقل من دقيقة

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