محمد قنوع

وفاة مفاجئة للفنان السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية

22 أبريل، 2023
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توفي مساء اليوم السبت، الممثل السوري محمد قنوع، عن عمر ناهز 49 عاماً إثر احتشاء في عضلة القلب.

ومحمد ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي “دبابيس” تحت اسم “الأخوين قنوع”، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.

بداياته الفنية كانت مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة “مرايا” كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.

ونعت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها في فيسبوك وفاة قنوع، قائلة: “نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع.. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل”.

يذكر أن قنوع نشر عبر صفحته في فيسبوك يوم أمس، ذكرى وفاة والده، قائلا: “يا هلالاً غاب عن عيني وراح تاركاً في القلب ناراً واستراح رحمك الله وعوضك الجنة”.

والنجم الراحل من أكثر الوجوه الفنية المعروفة لدى السوريين، وشارك مع الفنان ياسر العظمة في أغلب أجزاء مسلسل “مرايا”، بالإضافة إلى دوره في مسلسل “باب الحارة”

وشكلت وفاة قنوع صدمة في الأوساط الفنية والشعبية السورية، ونعى ياسر العظمة الفنان الراحل بمنشور على فيسبوك قائلا : “ياحبيبي يامحمد رحمة الله عليك إن لله وإن إليه راجعون.”

المصدر
وكالات
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22 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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