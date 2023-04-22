رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

البرلمان العربي يرحب بوقف إطلاق النار في السودان خلال عيد الفطر

22 أبريل، 2023
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رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وثمن العسومي في بيان الجهود العربية والدولية كافة التي بذلت في هذا الشأن لوقف نزيف الدماء من أبناء الشعب السوداني.

ودعا الأطراف السودانية كافة إلى الالتزام بالهدنة والبناء عليها من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة ووقف دائم لإطلاق النار حقنا لدماء الشعب السوداني.

وأكد العسومي دعم البرلمان العربي كل الجهود التي تبذل لحلحلة الأزمة بين الأطراف السودانية وتضامنه الكامل مع الشعب السوداني وتطلعاته في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وعدة مناطق من بينها دارفور منذ ال15 من إبريل الجاري مواجهات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع سقط فيها عشرات القتلى والجرحى بعد أن تعثرت في الآونة الأخيرة المحادثات الرامية إلى صياغة اتفاق سياسي نهائي يكون من بين بنوده دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار زمني محدد يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.

المصدر
وكالات
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22 أبريل، 2023
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