الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

الرئيس التركي يعلن حملة تحول عمراني بإسطنبول تتكفل الحكومة بنصف تكلفتها

21 أبريل، 2023
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة حملة تحول عمراني في مدينة إسطنبول تتكفل الحكومة فيها بنصف تكاليف إعادة بناء المباني القديمة.

وأشار أردوغان في كلمة خلال حفل تسليم ووضع حجر الأساس لمشاريع تحول عمراني أقيم في منطقة (غازي عثمان باشا) بإسطنبول إلى أن الدولة ستقدم مساهمة مالية لمن يريد امتلاك منزل.

وأضاف “حتى الآن قمنا بتجديد 3ر3 ملايين منزل مع التحول العمراني وأنشأنا 2ر1 مليون منزل بواسطة مؤسسة الإسكان (طوكي).

وأردف “بفضل مساهمات قطاعنا الخاص وصلنا ببلدنا إلى مستوى جيد جدا في هذا المجال مقارنة بما كان عليه قبل 20 عاما ولكن نراه غير كاف إذ نقوم بتسريع عملية التحول العمراني في الأماكن ذات الخطورة العالية في الزلازل على رأسها إسطنبول.

المصدر
وكالات
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21 أبريل، 2023
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