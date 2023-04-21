قام وفد من مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي ممثلا برئيس فرع الشؤون الإسلامية والخدمة الإجتماعية العميد ناصر النصافي بزيارة المرضى بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الجمعة ان ذلك يأتي بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح حيث نقلوا للمرضى تحياته وتبريكاته وتمنياته لهم بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية وقدم الوفد الهدايا وباقات الورود بهذه المناسبة.

وأشارت “الدفاع” الى أن هذه الزيارة تأتي أيضا حرصا من الشيخ طلال الخالد على مزيد من التواصل مع إخوانه وأبنائه منتسبي القوات المسلحة وذويهم وتوطيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية ومشاركتهم البهجة والسرور ورفع معنوياتهم بهذه الأيام المباركة.

“التوجيه المعنوي” بالجيش يزور المرضى بمستشفى جابر للقوات المسلحة بتوجيه من وزير الدفاع بالوكالة

“التوجيه المعنوي” بالجيش يزور المرضى بمستشفى جابر للقوات المسلحة بتوجيه من وزير الدفاع بالوكالة