سفارة الكويت في يريفان تستنكر ما أثير من معلومات “مغلوطة” حول المواطن الكويتي المحتجز في أرمينيا

سفارة الكويت في يريفان تستنكر ما أثير من معلومات “مغلوطة” حول المواطن الكويتي المحتجز في أرمينيا

استنكرت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية أرمينيا الصديقة “ما أثير مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المحامي محمد المظفر بشأن المواطن الكويتي المحتجز في أرمينيا وما تضمنه مقطع الفيديو الذي نشره من معلومات مغلوطة غير دقيقة وادعاءات مضللة لا تمت للحقيقة بصلة وتجاهل واضح للدور والجهود التي تقوم بها السفارة ومتابعتها لقضية المواطن الكويتي واحاطتها لوزارة الخارجية بكافة تفاصيلها منذ بدايتها”.

واستغربت السفارة في بيان صحافي لها اليوم الجمعة “إصراره على عدم نفي ما قاله في مقطع الفيديو حتى بعد أن أطلعته السفارة أثناء تواجده في أرمينيا خلال اليومين الماضيين على كافة المعلومات والاتصالات التي أجرتها أثناء متابعتها لقضية المواطن”.

وأكدت حرصها الدائم ومتابعتها المستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لحالة المواطن منذ اليوم الذي تلقت فيه خبر احتجازه حيث قامت بتقديم الدعم القانوني اللازم للمواطن المحتجز وتذليل كافة العقبات التي يواجهها على اعتبار أن ذلك من مسؤوليتها وواجبها تجاه المواطنين.

وشددت على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالمواطنين في الخارج وتجنب تشويه الوقائع والإساءة لوزارة الخارجية وللدور الذي تقوم به السفارة وكافة البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في الخارج في خدمة ورعاية مصالح المواطنين والدفاع عن حقوقهم.