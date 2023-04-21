الخالد يقوم بزيارة إلى قوة واجب “صباح” شمال البلاد بمناسبة عيد الفطر حماة الوطن هم صمام الأمان بعد الله في حفظ أمن البلاد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أن استكمال مسيرة البناء والتطوير لقواتنا المسلحة “سوف يكون بسواعد أبنائنا المخلصين المتسلحين بالعلم والمعرفة”.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لوزارة الدفاع خلال زيارة الشيخ طلال الخالد صباح اليوم الجمعة إلى قوة واجب (صباح) شمال البلاد لتهنئة منتسبيها بعيد الفطر السعيد حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري وآمر القوة البرية اللواء الركن محمد الظفيري وعدد من قيادات القوة.

وأشاد الشيخ طلال الخالد بالروح المعنوية العالية لمنتسبي الجيش الكويتي وما يتمتعون به من كفاءة وقدرة ويقظة واستعداد لتنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليهم بالتعاون مع إخوانهم من منتسبي وزارة الداخلية مما يعكس حجم التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد ويهدف إلى حفظ أمن وسلامة الحدود البرية والبحرية بالمنطقة الشمالية للبلاد.

وخلال الزيارة نقل لمنتسبي الجيش تحيات وتهنئة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة عيد الفطر السعيد وتقدير سموهما للدور البطولي الذي يقوم به منتسبو الجيش في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

كما عبر عن فخره واعتزازه بما شاهده خلال زيارته من جاهزية واستعداد والذي يؤكد بدوره أن للوطن حماة أقسموا على الولاء والوفاء لوطنهم الغالي ولقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي وهم صمام الأمان بعد الله عز وجل في حفظ أمن البلاد وسلامة أراضيها.

وفي ختام الزيارة دعا منتسبي قوة واجب صباح إلى مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة وطننا المعطاء سائلا الله عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهما.