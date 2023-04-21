وكيل الحرس الوطني يشيد بدور المكلفين بتأمين مركز التحكم الوطني وحماية المرافق الحيوية للدولة

أشاد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الجمعة بدور منتسبي كتيبة حماية المنشآت الثانية في لواء الحماية المكلفين بتأمين مركز التحكم الوطني في حماية المرافق الحيوية للدولة.

جاء ذلك وفق بيان صحفي للحرس الوطني خلال زيارة الفريق الرفاعي لكتيبة حماية المنشآت الثانية في لواء الحماية ومنتسبيها المكلفين بتأمين مركز التحكم الوطني لتهنئتهم بعيد الفطر السعيد.

وخلال الزيارة نقل الفريق الرفاعي تهنئة سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وشدد على ضرورة اليقظة والانتباه والتقيد بالضبط والربط العسكري وأداء المهام و الواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.