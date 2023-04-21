وزير الداخلية يتفقد مركز خباري العوازم الحدودي

في إطار الجولات التفقدية والميدانية المستمرة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح لتجسيد التواصل الدائم ومتابعة الاوضاع الامنية والوقوف على الجاهزية والاستعداد

قام الوزير اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد بزيارة إلى الحدود الشمالية (مركز خباري العوازم) الحدودي، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس وعدد من كبار القيادات الأمنية، ونقل معاليه تحيات وتهاني القيادة السياسية العليا الى رجال أمن الحدود بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيداً بتواجدهم على رأس عملهم بعيداً عن أهلهم وذويهم ويقظتهم الدائمة لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره

واستمع الوزير إلى شرح موجز عن آلية عمل المنظومة الرادارية والتصدي لمحاولات التهريب والتسلل، مشيراً إلى أن أمن وسلامة الحدود لها الأولوية في المنظومة الأمنية الشاملة.

وأكد الخالد إن استراتيجية المؤسسة الأمنية تنطلق من التطوير الدائم والتدريب المتواصل واستخدام التكنولوجيا لضبط الحدود ومراقبتها، مشيراً إلى حرص القيادات السياسية على توفير أحدث التقنيات لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة.