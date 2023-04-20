أمين الجامعة العربية يشارك في اجتماع دولي حول السودان ويكرر مناشدته وقف إطلاق النار

أمين الجامعة العربية يشارك في اجتماع دولي حول السودان ويكرر مناشدته وقف إطلاق النار

ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط مجددا اليوم الخميس الأطراف في السودان كافة إعلان وقف إطلاق النار في أيام عيد الفطر السعيد الذي سيحل غدا.

وأوضح بيان للجامعة العربية أن ذلك جاء في كلمة ألقاها أبوالغيط أمام اجتماع دولي عقد عن بعد حول الأوضاع في السودان بتنظيم من الاتحاد الافريقي وبمشاركة أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل الألاعلي الأوروبي والسكرتير التنفيذي ل(ايغاد) ووزراء خارجية وكبار مسؤولي دول جوار السودان.

كما شارك في الاجتماع المذكور الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن وكل من الإمارات والسعودية وقطر.

وجدد أبو الغيط في كلمته مناشدته القوات المسلحة في السودان وقوات الدعم السريع إعلان وقف إطلاق النار في أيام عيد الفطر بما يسمح للمدنيين بالتقاط الأنفاس وقضاء احتياجاتهم الإنسانية والتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الانخراط الجاد من أجل تحقيق وقف إطلاق نار يتم احترامه ويسمح بفتح ممرات إنسانية واستعادة المسار السلمي مع التأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات الشعب السوداني وتعزز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد الهام.

وذكر الأمين العام وفقا للبيان أن الجامعة سترسل وفدا رفيع المستوى فور التمكن من ذلك للتوفيق بين الأطراف والمساهمة في جهود تثبيت وقف إطلاق النار واستعادة المسار السلمي.

وأيد أبوالغيط في الوقت ذاته تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذه الغايات.

وأشار البيان إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين عقد اجتماعا يوم 16 إبريل الجاري وأصدر بيانا طالب فيه الأطراف بالوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته.

كما شدد البيان الختامي للاجتماع المذكور على أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية.

وكانت المواجهات قد اندلعت صباح السبت الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة (مروي) شمال البلاد بعد أن تعثرت في الآونة الأخيرة المحادثات الرامية إلى صياغة اتفاق سياسي نهائي يكون من بين بنوده دمج قوات الدعم السريع في الجيش ضمن إطار زمني محدد ويمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.