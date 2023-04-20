سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسائل تهنئة من كل من معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة عيد الفطر السعيد مبتهلين إلى البارى جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء والإزدهار وأن يمتع سموه رعاه الله بموفور الصحة والعافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن الغالي.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويكلل كافة جهود أبناء الوطن للارتقاء بمساره الطموح عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يديم على الجميع وافر الصحة والعافية.

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسائل تهنئة من معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة عيد الفطر السعيد مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمة وأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث سمو لي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمه الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن الأوفياء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.