سمو أمير البلاد يتلقى تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر السعيد

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة عيد الفطر السعيد فيما يلي نصها:

“حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

أمير البلاد المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … وبعد ،،

يطيب لي ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك وبعد قضاء شهر الصيام والعبادة أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني عابقة بالمشاعر الودية المخلصة ومقرونة بالدعاء إلى المولى العزيز القدير ان يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد ويحفظكم بحفظه ورعايته ويسبغ على سموكم من واسع فضله وكريم عطائه ويسدد على طريق الخير خطاكم لتحقيق كل ما تتطلعون إليه (رعاكم الله) من رفعة كويتنا الغالية وعزتها ورخائها.

وإذ نحمد الله (عز وجل) ان اعاننا على صيام شهر رمضان المبارك وقيامه فإنني أساله تبارك وتعالى أن يعيد هذا العيد وأمثاله على وطننا العزيز وأهله الأوفياء أعواما عديدة وازمنة مديدة في ظل عهدكم الزاهر الميمون (حفظكم الله ورعاكم) بدوام التقدم والازدهار والرقي وعلى امتينا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

والله يحفظكم ويرعاكم

وكل عام وسموكم والكويت بكم في رفعة وعزة ،،،

مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ضمنها سموه حفظه الله بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا سموه البارى جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويبارك بكافة جهود أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه وصون مكانته المرموقة وأن يسدد الخطى لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وبما يرتقي بمساره الحضاري الطموح ويديم على سموه بموفور الصحة وتمام العافية.