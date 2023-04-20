صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء الدول العربية والدول الاسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد

20 أبريل، 2023
0 17 دقيقة واحدة

تبادل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه واخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الاسلامية الصديقة وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

هذا وقد ضمن سموه رعاه الله برقياته تحياته الأخوية وطيب تمنياته المقرونة بدعوات خالصة لله سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار.

وتبادل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه واخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الاسلامية الصديقة وأولياء العهد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

هذا وقد ضمن سموه حفظه الله برقياته تحياته الأخوية وطيب تمنياته المقرونة بدعوات خالصة لله سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار.

المصدر
كونا
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20 أبريل، 2023
0 17 دقيقة واحدة

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