ستولتنبرغ: على الناتو “ضمان تغلب أوكرانيا” على روسيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أثناء زيارة إلى كييف الخميس أن أولوية الحلف تتمثّل بضمان “تغلّب” أوكرانيا في الحرب على روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم بحث خطة انضمامها للناتو خلال قمة في تموز/يوليو.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في كييف إن “مستقبل أوكرانيا هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية. مستقبل أوكرانيا في الناتو. يتفق جميع الحلفاء على ذلك”. وأشار إلى أن “مسألة العضوية” ستحتل “أولوية على جدول أعمال” قمة الناتو المرتقبة في فيلنيوس هذا الصيف.