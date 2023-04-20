البلدية: تأمين 1000 عامل نظًافة لمساجد ومصليات العيد وتوزيع اكثر من 500 حاوية لخدمة جموع المصلين

كثفت فرق ادارات النظافة العامة واشغالات الطرق في افرع البلدية بالمحافظات جهودها الميدانية بشأن التحضيرات والاستعدادات لعيد الفطر السعيد لخدمة المساجد واماكن المصليين وتوفير الحاويات والقيام بأعمال التنظيف للساحات العامة المخصصة لإقامة مصليات صلاة العيد.

وقد انهت الفرق الميدانية جميع الاستعدادات والتحضيرات في كافة المحافظات الست بتأمين 980 عامل نظافة سيتم توزيعهم فجر يوم اول ايام العيد على كافة المصليات والمساجد التي تقام فيها صلاة العيد وتوفير 520 حاوية واكثر من 11 تنكر مياه ومكبس لخدمة جموع المصلين في جميع محافظات الدولة .

ففي محافظة حولي تم تجهيز 3 ساحات بمناطق السلام قطعة (1) ، الزهراء قطعة (2) و سلوي قطعة (5)، بالإضافة الى اقامة مصليات في 3 ملاعب رياضية بمناطق بيان قطعة (7)، مشرف قطعة (2) و السالمية قطعة (3) الى جانب تأمين (150) عامل وتناكر مياه اضافة الى 40 حاوية سعة 240 لتر سيتم توزيعهم علي اماكن مصليات العيد.

وكانت الاستعدادات لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة القيام بتنظيف الامكان التي سيتم اقامة صلاة العيد في (10) ساحات بالمناطق، السرة ، الروضة ، الدعية ، الفيحاء ، جابر الاحمد ، اليرموك ، كيفان ، قرطبة ، الصليبيخات و القادسية، الى جانب توفير عدد (100) عامل سيتم توزيعهم على كل اماكن مصليات العيد لكل مصلى (10) عمال، وعدد (3) تنكر مياه و عدد (60) حاوية حجم 240 لكل مصلى (6) حاويات.

فيما شملت استعدادات ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الاحمدي تنظيف الساحات التي ستقام فيها مصليات العيد وعددها 13ساحه موزعة على المناطق علي صباح السالم ، صباح الاحمد ، الوفرة ، جابر العلي ، المنقف ، العقيلة ، الفحيحيل، ابو حليفة ، الرقة ، هدية ، الاحمدي ، الصباحية و الظهر بالإضافة الى توفير عدد (330) عامل نظافة وعدد(3) تنكر مياه عدد(115) حاوية سيتم توزيعهم على الاماكن المخصصة للمصليات.

وشملت استعدادات اداره النظافة العامة واشغلات الطرق بمحافظه الفروانية تنظيف 10 ساحات في مناطق الفروانية ، خيطان ، الرحاب ، اشبيلية ، الرقعي ، العارضية ، صباح الناصر ، الفردوس ، عبدالله المبارك و غرب عبدالله المبارك الى جانب توفير عدد (150) عامل نظافة وعدد (150) حاوية سعة 240 وعدد (10) مكبس وعدد (2) تنكر مياه سيتم توزيعهم على مساجد و مصليات العيد.

كما انجزت ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء استعداداتها بشأن الامكان التي سيتم اقامة صلاه عيد الفطر المبارك وتشمل (6) ساحات بمناطق النسيم: الساحة مقابل الصناعية، سعد العبدالله مقابل مسجد الحزام قطعة 9، ساحة مقابل مركز شباب الجهراء وساحه خلف المخابز الكويتية، ساحة الجهراء الرياضية مقابل مرور الجهراء، الصليبية مركز شباب الصليبية قطعه 10، القيروان الساحة بجوار مسجد غشام البصمان الدائري الخامس الى جانب توفير عدد (300) عامل نظافة وعدد (2) تنكر مياه وعدد (75) حاوية سعة 240 لتر سيتم توزيعهم على اماكن مصليات العيد.

فيما اتمت ادارة النظافة في محافظة مبارك الكبير تجهيزاتها في تنظيف الاماكن المحيطة بالمساجد والساحات المخصصة لإقامة صلاة العيد والتي سيتم توزيع 160 عامل نظافة لتأمين نظافتها وتوفير اكثر من 120 حاوية وعدد 8 مكابس وتناكر مياه لغسل الساحات فجر يوم العيد .