ديوان سمو ولي العهد ينقل إلى المواطنين والمقيمين تهاني سمو ولي العهد بعيد الفطر السعيد

يسر ديوان سمو ولي العهد أن ينقل تهاني سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى إخوانه مواطني دولة الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الفطر السعيد أعاده الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.

ويتقدم ديوان سمو ولي العهد برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بهذه المناسبة المباركة.

كما يتوجه بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت من كل مكروه وسوء وأن تبقى واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه وأن يديم على سموه حفظه الله ورعاه نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحقق لها ولشعوبها كل رفعة وتقدم وازدهار.