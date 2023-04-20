صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الديوان الأميري ينقل إلى المواطنين والمقيمين تهاني سمو أمير البلاد بعيد الفطر السعيد

20 أبريل، 2023
0 38 دقيقة واحدة

يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى الأخوة المواطنين الكرام وإلى المقيمين في وطننا العزيز تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعيد الفطر السعيد وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم الجميع فيه بوافر الصحة والعافية وبالمحبة والهناء.

ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

كما يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد سائلا الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

المصدر
كونا
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20 أبريل، 2023
0 38 دقيقة واحدة

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