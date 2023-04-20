الأرصاد الجوية: الطقس في عطلة عيد الفطر مائل للحرارة إلى حار نهارا ومعتدل ليلا مع فرص لأمطار متفرقة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس بداية من اليوم الخميس وحتى نهاية أيام عيد الفطر المبارك مائلا للحرارة إلى حار نهارا ومعتدلا ليلا مع ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر أحيانا وعلى أوقات متفاوتة مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرص هذه الأمطار تزداد من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل وتكون متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وأحيانا تكون رعدية مع نشاط للرياح تتجاوز سرعتها 55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية.

وأوضح القراوي أن السبب في ذلك يرجع إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي متزامنا مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا يسبب ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا.

وذكر أن الطقس نهار اليوم يكون مائلا للحرارة إلى حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين قدم وقدمين.

وأضاف أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة والرياح جنوبية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للحرارة إلى حار وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و4 أقدام.