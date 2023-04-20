الرئيس الإيراني يدعو إلى تطوير مستوى العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية

الرئيس الإيراني يدعو إلى تطوير مستوى العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الخميس الى رفع مستوى العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية وتطويرها بشكل أكبر نظرا إلى الطاقات الموجودة في تلك الدول.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (ارنا) عن رئيسي قوله خلال لقائه السفراء ومسؤولي البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية المعتمدين في طهران إن “المستوى الحالي للعلاقات التجارية بين الدول الإسلامية ليس كافيا ويمكن تطوير هذه العلاقات بشكل أكبر”.

وأكد رئيسي أن “سياسة الجوار والعلاقات مع الدول الإسلامية من أولويات السياسة الخارجية لايران” داعيا الدولة الاسلامية إلى “تعزيز الوحدة والتكاتف”.

وبشأن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي الأخيرة على المسجد الأقصى أكد الرئيس الإيراني ضرورة “التصدي لهذه الجرائم ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم”.