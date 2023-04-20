تصاعد الدخان في العاصمة السودانية بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

السودان: الدعم السريع في السودان يعلن إسقاط مروحيتين في غرب أم درمان

20 أبريل، 2023
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان ، اليوم الخميس ، إسقاط طائرتين مروحيتين خلال تصديها لهجوم ضدها في غرب أم درمان .

وقالت قوات الدعم ، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم ، إنه “رغم الهدنة المعلنة منذ مساء الأمس هاجمت القوات الانقلابية صباح اليوم قوات الدعم السريع المتمركزة في غرب أم درمان”.

وأضافت أن “القوات تصدت للهجوم وكبدت الانقلابيين خسائر باهظة في الارواح والعتاد من بينها إسقاط طائرتين مروحيتين”.

وأشارت إلى أن قواتها ظلت منذ إعلان الهدنة ملتزمة بمواقعها وبوقف إطلاق النار.

وكانت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجددت بمناطق في الخرطوم وأم درمان بعد الهدوء النسبي الذي شهدته العاصمة.

ويأتي ذلك في ظل هدنة وافق الطرفان الجيش السوداني والدعم السريع على التقيد بها بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة تنتهي في السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).

المصدر
د ب أ
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20 أبريل، 2023
0 70 دقيقة واحدة

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