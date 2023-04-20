الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية

“الطيران المدني” تتوقع 220 ألف مسافر خلال عطلة عيد الفطر عبر مطار الكويت الدولي

20 أبريل، 2023
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توقعت الإدارة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 220 ألف مسافر خلال عطلة عيد الفطر المبارك وتحديدا في الفترة من اليوم الخميس إلى 25 أبريل الجاري.

وأكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الإدارة سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) استعداد (الطيران المدني) بكل قطاعاتها التشغيلية لعطلة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي.

وقال العتيبي إن أكثر الوجهات سفرا خلال عطلة العيد هي دبي وإسطنبول وصبيحة والقاهرة والدوحة لافتا إلى أن حركة السفر المتوقعة خلال الفترة ذاتها تقدر ب 110 آلاف راكب مغادر و110 آلاف قادم.

وذكر أنه سيتم تشغيل 1800 رحلة موزعة على 900 رحلة مغادرة و900 رحلة قادمة مشيدا بجهود جميع الجهات الحكومية العاملة في المطار وعلى رأسها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك كذلك الدور الرئيسي لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.

المصدر
كونا
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20 أبريل، 2023
0 63 دقيقة واحدة

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