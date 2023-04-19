79 قتيلا على الأقل و110 جرحى في حادثة تدافع في صنعاء

79 قتيلا على الأقل و110 جرحى في حادثة تدافع في صنعاء

قتل 79 شخصا وأصيب 110 بجروح في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حسبما أكد مسؤولون حوثيون لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال مسؤول طبي حوثي “قُتل 79 شخصا وأصيب 110 بجروح”. وأكد مسؤولان طبيان آخران حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء وفقا لمراسل فرانس برس.

ونقلت وكالة أنباء الحوثيين “سبأ” عن المتحدث باسم “وزارة” الداخلية في الحكومة غير المعترف بها دوليا العميد عبدالخالق العجري قوله إن “الحادث المأساوي المؤلم (…) راح ضحيته العشرات”.

وأضاف أن الحادثة وقعت “بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار”، مشيرا إلى أنه “تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع”.

من جهته، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى الحوثيين مهدي المشاط “تشكيل لجنة من الداخلية والأمن والمخابرات والقضاء والنيابة للتحقيق في حادثة التدافع”، حسبما نقلت “سبأ”.