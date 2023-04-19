دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يقصي بايرن ويلاقي ريال مدريد وإنتر يخرج بنفيكا

بلغ مانشستر سيتي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا بعد تعادله مع مضيفه بايرن ميونيخ الالماني 1-1 الاربعاء في اياب ربع النهائي، مستفيدًا من فوزه 3-0 ذهابًا.

وافتتح النروجي إرلينغ هالاند التسجيل للضيوف (57) بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الاول، فيما عادل يوزوا كيميش لأصحاب الارض من ركلة جزاء (83).

وضرب بطل إنكلترا موعدًا في نصف النهائي مع ريال مدريد الاسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الالقاب (14) الذي أقصى تشلسي الانكليزي 4-0 في مجموع المباراتين.

إنتر يخرج بنفيكا

بلغ إنتر الايطالي الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بتعادله مع ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-3 الاربعاء على ملعب سان سيرو وذلك بعد فوزه ذهابًا بهدفين نظيفين.

وسجل نيكولو باريلا (14) والارجنتيني لاوتارو مارتينيس (66) ومواطنه خواكين كوريا (78) اهداف إنتر، وفريدريك اورسينس (38) وأنتونيو سيلفا (86) والكرواتي بيتار موسى (90+5) اهداف بنفيكا.

ويلتقي إنتر مع جاره في المدينة الواحدة ميلان في الدور نصف النهائي بعد ان تخطى الاخير مواطنه نابولي متصدر الدوري المحلي بالفوز عليه 1-صفر ذهابا ثم تعادله معه 1-1 إيابًا.