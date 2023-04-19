“الشؤون”: حصيلة حملة “فزعتكم فرحة لهم” ستوجه مباشرة لوزارة العدل لصالح من لديه ملف في التنفيذ المدني

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء أن حصيلة تبرعات الحملة الوطنية (فزعتكم فرحة لهم) سيتم توجيهها مباشرة إلى وزارة العدل لسداد ديون الغارمين من المواطنين الذين لديهم فعليا ملفات في ادارة التنفيذ المدني في الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه لا توجد جهة يمكن لأي مواطن التقديم من خلالها حاليا للاستفادة من مبالغ هذه الحملة نظرا لعدم وجود ملف له في إدارة التنفيذ المدني.

وأفادت أن هذا التوضيح يأتي حرصا منها على الرد على جميع الاستفسارات الواردة إليها بخصوص إمكانية الاستفادة من تبرعات الحملة لأشخاص لا تنطبق عليهم شروطها.

وكانت الحملة انطلقت مساء الأحد الماضي للمساعدة على سداد ديون الغارمين ممن لديهم ملفات في إدارة التنفيذ المدني لاسيما كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة ديون لم يتمكنوا من تسديدها.