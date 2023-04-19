التبرع عبر تطبيق سهل

“الشؤون”: حصيلة حملة “فزعتكم فرحة لهم” ستوجه مباشرة لوزارة العدل لصالح من لديه ملف في التنفيذ المدني

19 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء أن حصيلة تبرعات الحملة الوطنية (فزعتكم فرحة لهم) سيتم توجيهها مباشرة إلى وزارة العدل لسداد ديون الغارمين من المواطنين الذين لديهم فعليا ملفات في ادارة التنفيذ المدني في الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه لا توجد جهة يمكن لأي مواطن التقديم من خلالها حاليا للاستفادة من مبالغ هذه الحملة نظرا لعدم وجود ملف له في إدارة التنفيذ المدني.

وأفادت أن هذا التوضيح يأتي حرصا منها على الرد على جميع الاستفسارات الواردة إليها بخصوص إمكانية الاستفادة من تبرعات الحملة لأشخاص لا تنطبق عليهم شروطها.

وكانت الحملة انطلقت مساء الأحد الماضي للمساعدة على سداد ديون الغارمين ممن لديهم ملفات في إدارة التنفيذ المدني لاسيما كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة ديون لم يتمكنوا من تسديدها.

المصدر
كونا
الوسوم
19 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الأمانة العامة للأوقاف تعلن تبرعها بمبلغ 250 ألف دينار لحملة “فزعتكم فرحة لهم”

19 أبريل، 2023

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الفطر المبارك

19 أبريل، 2023

البلدية: إزالة 425 إعلان وتحرير 64 مخالفة في محافظة مبارك الكبير

19 أبريل، 2023

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان للتهنئة بعيد الفطر المبارك

19 أبريل، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى