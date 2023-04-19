الأمانة العامة للأوقاف تعلن تبرعها بمبلغ 250 ألف دينار لحملة “فزعتكم فرحة لهم”

أعلنت الأمانة العامة للأوقاف اليوم الأربعاء تبرعها بمبلغ 250 ألف دينار للحملة الوطنية (فزعتكم فرحة لهم) للمساعدة في سداد ديون الغارمين.

وقال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد في تصريح صحفي إن هذا الإسهام يأتي في إطار دعم الأمانة لأهداف الحملة النبيلة واستكمالا لدورها الوقفي في دعم احتياجات المجتمع وأفراده بكافة فئاتهم.

وأكد الحمد ان هذا التبرع يأتي مساهمة من الأمانة في مهمتها لتوطين العمل الخيري الذي يعود بالنفع على الجميع ويعكس التزامها في تحقيق الاستقرار المعيشي لأفراد المجتمع.

يذكر ان الأمانة العامة للأوقاف تتبنى مشروع رعاية الغارمين والغارمات منذ عام 2021 حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من هذا المشروع ما يقارب 2000 حالة حتى الآن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.