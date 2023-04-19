وزير الصحة يصدر عددا من قرارات التكليف والندب في إطار الإجراءات التنظيمية وسد الشواغر

وزير الصحة يصدر عددا من قرارات التكليف والندب في إطار الإجراءات التنظيمية وسد الشواغر

في إطار الاجراءات التنظيمية وما ورد بالهيكل التنظيمي للوزارة، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، أصدر معالي وزير الصحة د. أحمد العوضي عددا من قرارات التكليف لســــدّ بعض الشواغر القيادية، وندب بعض رؤساء الأقسام، وتسمية رئيس ونائب رئيس فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية لعام 1444 هـ – 2023 م.

وشملت القرارات ما يلي:

تكليف د. يعقوب يوسف التمار بالقيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة.

نقل تبعية (إدارة خدمات نقل الدم – خدمات العلاج الطبيعي – الطوارئ الطبية) لقطاع شؤون الخدمات الطبية المساندة.

تكليف الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د. مشعل الكندري بالإضافة إلى عمله، القيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية.

تكليف الصيدلي أحمد مناور السعيد القيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، بالإضافة إلى عمله.

تكليف المهندس خالد عبدالله الياسين القيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى عمله.

تسمية الوكيل المساعد للشؤون الفنية د. عبد الرحمل المطيري رئيسا لفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية لعام 1444 هـ – 2023 م، وتسمية السيد مغير مناور فهد فيصل – مدير إدارة المشتريات – نائبا لرئيس فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية لعام 1444 هـ – 2023 م.

ندب د ميسون جاسم محمد المسلم للعمل بوظيفة رئيس قسم الأطفال في مستشفى مبارك الكبير.

ندب الدكتورة أبرار عبد الرازق عبد الله الرميان للعمل بوظيفة رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مركز الكويت لمكافحة السرطان.

تكليف الدكتور عقيل عبد الرضا لاري القيام بمهام وأعباء وظيفة رئيس قسم التجميل والحروق في مركز البابطين في منطقة الصباح الطبية التخصصية، ولمدة ثلاثة أشهر.