سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان للتهنئة بعيد الفطر المبارك

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله صباح اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك نقل جلالته خلاله تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة السعيدة سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل التقدم الازدهار.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لجلالته على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم بكل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.