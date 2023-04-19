البلدية: إزالة 425 إعلان وتحرير 64 مخالفة في محافظة مبارك الكبير

تواصل فرق بلدية الكويت تكثيف جولاتها الميدانية بناءا على تعلميات مباشرة من قبل مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي وجهها للمسؤولين في افرع البلدية في المحافظات ، حيث اسفرت الجولات التفتيشية في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير اسفرت عن ازالة 425 اعلان وتحرير 64 مخالفة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتحقيق العديد من الإنجازات خلال شهري فبراير ومارس 2023 مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية التي قام بها المفتشين أسفرت عن تحرير 64 مخالفة وإزالة 425 اعلان مخالف.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري بأن الفريق قام برفع 425 إعلان مخالف مختلف الأحجام من شوارع وميادين المحافظة تم وضعها بطريقة عشوائية تشوه المنظر الجمالي للمحافظة وتسبب الكثير من الحوادث، تحرير 64 مخالفة، توجيه 1861 إنذار تعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى استقبال 37 شكوى عبر الخط الساخــن التابع لفريق الطوارئ بالمحافظة .

ودعت ادارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية الاتصال على الخط 139 او على الواتس اب 24727732 .