الإطفاء: وزير الداخلية يصدر قرار بتعديل شروط إعادة الخدمة

ذكرت أدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، اصدر قرارا صباح اليوم بتعديل شروط الإلتحاق بدورة اعادة الخدمة لضباط الصف بقوة الإطفاء العام على ان تكون مدة خروجه من الخدمة لا تزيد عن 8 سنوات ورفع شرط السن ليصبح 55 عاماً، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط الخاصة المعمول بها.

وأوضحت الادارة أن هذا القرار يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممن يشملهم هذا القرار بإعادة الخدمة في قوة الإطفاء العام.