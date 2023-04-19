سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني للتهنئة بعيد الفطر السعيد

19 أبريل، 2023
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تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من معالي رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ميان محمد شهباز شريف عبر خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الفطر السعيد وتمنياته لدولة الكويت وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لمعاليه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين سائلا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

المصدر
كونا
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19 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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