دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يجدد فوزه على تشلسي وميلان يتعادل مع نابولي ويصعد إلى نصف النهائي

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يجدد فوزه على تشلسي وميلان يتعادل مع نابولي ويصعد إلى نصف النهائي

بلغ ريال مدريد الاسباني حامل اللقب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على مضيفه تشلسي الانكليزي 2-صفر الثلاثاء على ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن في إياب ربع النهائي.

وسجل البرازيلي رودريغو غويش الهدفين في الدقيقتين 58 و80. وكان ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14)، فاز بالنتيجة ذاتها ذهابا الاربعاء الماضي في العاصمة الاسبانية.

ويلتقي النادي الملكي في الدور نصف النهائي مع مانشستر سيتي الانكليزي او بايرن ميونيخ الالماني اللذين يلتقيان الاربعاء على ملعب أليانز أرينا” في ميونيخ إيابا (3-0) ذهابا في مانشستر.

وأضاف ريال مدريد تشلسي إلى قائمة ضحاياه الإنكليز هذا الموسم بعد تخلصه من ليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً 5-2 خارج الديار و1-صفر إياباً.

وكانت المواجهة بين الناديين الملكي واللندني إعادة لمواجهتهما في نصف نهائي موسم 2020-2021 حين خرج تشلسي منتصراً (1-1 و2-صفر) في طريقه الى اللقب وربع نهائي الموسم الماضي حين فاز ريال مدريد ذهاباً خارج أرضه 3-1 وتأهل الى نصف النهائي رغم خسارته إياباً في ملعبه 2-3 بعد التمديد في طريقه الى اللقب.

ومني تشلسي بخسارته الرابعة تواليا بقيادة مدربه المؤقت فرانك لامبارد خليفة غراهام بوتر المقال من منصبه بسبب النتائج السلبية، فاستمرت نتائجه السلبية في مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات، ويعود انتصاره الاخير الى 11 من آذار/مارس الماضي عندما تغلب على مضيفه ليستر سيتي 3-1 في الدوري المحلي.

وأجرى لامبارد 4 تغييرات على تشكيلة مباراة الذهاب فدفع بالمدافعين تريفوه تشالوباه والإسباني مارك كوكوريا ولاعب الوسط كونور غالاغر والمهاجم الألماني كاي هافيرتس مكان بن تشيلويل الموقوف والسنغالي خاليدو كوليبالي المصاب ورحيم سترلينغ والبرتغالي جواو فيليكس.

في المقابل، دفع المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي بالتشكيلة ذاتها التي لعبت مباراة الذهاب في مدريد.

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة لتشلسي عندما تهيأت كرة شتتها المدافع النمسوي دافيد ألابا من أمام هافيرتس، أمام الفرنسي نغولو كانتي داخل المنطقة دون مراقبة فسددها بيسراه بجوار القائم الأيسر (11).

ورد النادي الملكي بتسديدة قوية للبرازيلي رودريغو من داخل المنطقة ارتدت من القائم الأيسر للحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا وتحولت إلى خارج المرمى (20).

وتلقى المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو بطاقة صفراء وسيغيب بالتالي عن ذهاب نصف النهائي (22).

وتلقى فينيسيوس جونيور كرة على طبق من ذهب من مواطنه رودريغو داخل المنطقة فسددها قوية ابعدها كيبا قبل ان يشتتها الدفاع (27).

وتابع كيبا تألقه بتصديه لتسديدة قوية للدولي الكرواتي لوكا مودريتش من داخل المنطقة وأبعدها الى ركنية (33).

وأهدر كوكوريا فرصة سانحة لافتتاح التسجيل اثر تلقيه كرة عرضية من ريس جيمس امام المرمى فهيأها لنفسه بيسراه من مترين وسددها قوية بالقدم ذاته ابعدها حارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا الى ركنية (45+1).

وتابع كانتي مسلسل اهدار الفرص عندما تهيأت أمامه كرة أمام المرمى فسددها في جسم ميليتاو وتحولت خارج الملعب (52).

وسدد الدولي الارجنتيني إنسو فرنانديس كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة بعيدا عن القائم الايمن (55)، وأخرى لهافيرتس من حافة المنطقة بين يدي كورتوا (57).

ونجح رودريغو في منح التقدم لريال مدريد اثر هجمة مرتدة قادها بنفسه من الجهة اليمنى اثر تمريرة من ميليتاو فانطلق من منتصف الملعب كاسرا التسلل وراوغ تشالوباه وتوغل داخل المنطقة ومررها عرضية فشل بنزيمة في متابعتها داخل المرمى الخالي لكنها تهيأت أمام فينيسيوس الذي أعادها إلى مواطنه أمام المرمى فهيأها لنفسه وسددها داخله (58).

وتابع كورتوا تألقه بتصديه لتسديدة قوية لفرنانديس من داخل المنقطة قبل أن يشتتها الدفاع (64).

وأجرى لامبارد ثلاثة تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 67 فأشرك جواو فيليكس وسترلينغ والكرواتي ميخايلو مودريك مكان غالاغر وفرنانديس وكوكوريا.

وعزز رودريغو تقدم النادي الملكي بهدف ثان رائع بعد تبادل للكرة بين أكثر من لاعب حتى مررها فينيسيوس الى الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي داخل المنطقة فتوغل متلاعبا بمودريك وهيأها الى رودريغو غير المراقب فتابعها داخل المرمى الخالي (80).

ميلان يتعادل مع نابولي

عبر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتعادله مع مواطنه ومضيفه نابولي 1-1 على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في إياب ربع النهائي الثلاثاء.

وافتتح ميلان التسجيل عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو، قبل أن يدرك نابولي التعادل عن طريق النيجيري العائد من الإصابة فيكتور أوسيميهن (90+3).

ويلعب ميلان في نصف النهائي مع المتأهل من ربع النهائي الآخر بين مواطنه إنتر وبنفيكا البرتغالي اللذين يلتقيان على ملعب “جوسيبي مياتسا” الأربعاء، علماً أن إنتر فاز ذهاباً 2-0.