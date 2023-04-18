بيت الزكاة يعلن عن تبرعه بمبلغ 250 ألف دينار لحملة “فزعتكم فرحة لهم”

بيت الزكاة يعلن عن تبرعه بمبلغ 250 ألف دينار لحملة “فزعتكم فرحة لهم”

أعلن بيت الزكاة الكويتي اليوم الثلاثاء تبرعه بمبلغ 250 ألف دينار لحملة (فزعتكم فرحة لهم) في إطار سعيه الدائم لمساعدة الغارمين والمدينين داخل الكويت.

وقال مدير عام بيت الزكاة بالإنابة الدكتور ماجد العازمي في تصريح صحفي إن بيت الزكاة أبى إلا أن يكون جزءا من الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.

وأكد العازمي أن التبرع بمبلغ 250 ألف دينار ماهو الا جزء من دور بيت الزكاة الدائم والمستمر في مساعدة الغارمين وتسديد ديونهم باعتبارهم من المستحقين للزكاة.

واضاف أن البيت يسعى لتبني الحملات التي تعود بالخير على الأسرة والمجتمع الكويتي داعيا المحسنين الكرام لمد يد العون والمشاركة في هذه الحملات حماية لأركان الأسر الكويتية من الانهيار.

وبين أن البيت نفذ على مدار السنوات الماضية حملات مشابهة أسفرت عن تسديد المديونيات ورفع الضبط والاحضار عن عدد كبير من المواطنين.