القتال يتواصل في السودان رغم موافقة الطرفين على وقف لإطلاق النار

القتال يتواصل في السودان رغم موافقة الطرفين على وقف لإطلاق النار

أفاد شهود عيان وتقارير إعلامية أن القتال استمر في تواصل في السودان مساء اليوم الثلاثاء رغم الآمال المبدئية في وقف لإطلاق النار.

وتواصلت الانفجارات وعمليات إطلاق النار على ما يبدو في الخرطوم بعد السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) وهو الوقت الذي كان من المفترض أن يتوقف فيه القتال.

ووافق ممثلون من طرفي الصراع على وقف الأعمال العدائية لمدة 24 ساعة.

واتهمت قوات الدعم السريع شبه العسكرية الجيش السوداني بـ “انتهاك وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بموجب وساطة دولية” في بيان عبر تويتر صدر في الساعة 1814 مساء.

وأضاف البيان “وقعت الهجمات على قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من وقف إطلاق النار المعلن”. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشأن القتال في البداية.

ولم يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار لثلاث ساعات الذي كان مخططا له يومي الأحد والاثنين.

وترك التصاعد المفاجئ في القتال العديد من الأشخاص في السودان عالقين في منازلهم وبالمدارس ومنشآت أخرى لأيام.

وذكرت الأمم المتحدة أن آلاف الأشخاص ليس لديهم غذاء ويتعذر حصولهم على الرعاية الطبية.

وأدلت القوات السودانية في وقت سابق بمعلومات متضاربة عن وقف محتمل لإطلاق النار مع قوات الدعم السريع، حيث تعهد بعضهم بدعم وقف إطلاق النار فيما قال آخرون إنهم لا يعلمون بوجوده.