الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي ⁧فيصل بن فرحان⁩ ⁦آل سعود

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الرئيس بشار الأسد استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دمشق اليوم الثلاثاء في أهم خطوة حتى الآن نحو إنهاء العزلة الإقليمية التي تعيشها سوريا منذ عقد من الزمن.

ووصل وزير الخارجية السعودي في وقت سابق اليوم الثلاثاء في أول زيارة لدبلوماسي سعودي رفيع إلى دمشق منذ انقطعت العلاقات في أعقاب حملة الأسد الدموية على المحتجين في عام 2011 مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية استمرت عشر سنوات.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن بن فرحان اجتمع مع الأسد لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن الزيارة تأتي “في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي”.

وبعد اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الاحتجاجات في 2011، تم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية وبدأت عدة دول خليجية -من بينها السعودية- في دعم جماعات معارضة تقاتل للإطاحة بالأسد.

وبمساعدة حليفتيه الرئيسيتين إيران وروسيا تمكن الأسد من استعادة السيطرة على معظم سوريا، وقالت السعودية في الأشهر الماضية إن فرض العزلة عليه لم يكن مجديا.

وأفاد مصدران مطلعان أن الجانبين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وذكرت رويترز هذا الشهر أن وزير الخارجية السعودي سيتوجه إلى دمشق لدعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية التي تستضيفها الرياض في 19 مايو أيار.

وزار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد السعودية الأسبوع الماضي قبل أن تعقد المملكة قمة في جدة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق لبحث عودة سوريا المحتملة إلى الصف العربي.