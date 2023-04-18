“هيئة الاستثمار”: ليس لنا علاقة بما تم تداوله بشأن استثمار جهة كويتية في أحد البنوك المصرية

“هيئة الاستثمار”: ليس لنا علاقة بما تم تداوله بشأن استثمار جهة كويتية في أحد البنوك المصرية

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن الخبر المتداول في بعض وسائل الاعلام بشأن استثمار جهة كويتية في أحد البنوك المصرية “لا يخص الهيئة” مشيرة إلى أنه ليس لها علاقة بالصفقة المذكورة.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الثلاثاء ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وكانت وسائل اعلام قد نشرت خبرا عن أن صندوق الاستثمار الكويتي استحوذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري على أن يتم توقيع العقود بعد عيد الفطر.