وزارة الداخلية

الداخلية: الإفراج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الفطر

18 أبريل، 2023
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أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء الإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بالتوقيف الانضباطي اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم اعتبارا من نهاية دوام آخر يوم في شهر رمضان المبارك لهذا العام وذلك بمناسبة عيد الفطر.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس أصدر قرارا بالإفراج عن الموقوفين انضباطيا بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بمناسبة حلول عيد الفطر.

المصدر
كونا
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18 أبريل، 2023
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