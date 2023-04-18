وزير الدفاع بالوكالة يوجه بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الفطر السعيد

وزير الدفاع بالوكالة يوجه بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الفطر السعيد

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح توجيهاته بالإفراج عن جميع العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم.

وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي إيمانا من الشيخ طلال الخالد بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذه المناسبة الكريمة.

وبهذه المناسبة هنأ الشيخ طلال الخالد منتسبي الجيش متمنيا من الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.