قوات الدعم السريع في السودان تعلن موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة

أعلنت قيادة قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الثلاثاء ، موافقتها على هدنة مقترحة لمدة 24 ساعة من أجل فتح مسارات أمنة لعبور المدنيين وإجلاء الجرحى.

وقالت قوات الدعم السريع ، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم ، :”بناءًا على الاتصال المباشر مع انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي أجرت اتصالات مماثلة دعتنا خلالها إلى وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل فتح مسارات أمنه لعبور المدنيين وإجلاء الجرحى نعلن من جانبنا الموافقة على الهدنة المقترحة لمدة أربعة وعشرون ساعة”.

وأكدت قوات الدعم السريع التزامها بالتوجيهات التي صدرت في هذا الصدد اعتبارًا من فجر أمس الإثنين، مشيرة إلى عدم التزام الطرف الآخر بالهدنة “فيما لاتزال طائراته توجه ضرباتها داخل المناطق المأهولة بالسكان في تجاوز سافر لأسس ومبادي القانون الدولي والإنساني”.

وقالت :”ننتظر ردًا من انتوني بلينكن لحسم خروقات الطرف الأخر” .

من جانبه أعلن الجيش السوداني عن عدم علمه بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول الهدنة لمدة 24 ساعة.