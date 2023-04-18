وزارة الشؤون تشيد بالتفاعل الإيجابي الواسع مع حملة “فزعتكم فرحة لهم” لسداد ديون الغارمين

أعرب مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز العجمي عن سعادته البالغة بالتفاعل الإيجابي الواسع الذي لقيته حملة (فزعتكم فرحة لهم) لسداد مديونيات الغارمين التي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل.

وشدد العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء على دور الوزارة وسعيها إلى توطين العمل الخيري في البلاد لجميع المواطنين وتقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدة للمستحقين من مختلف أطياف المجتمع.

وأشار إلى أن الحملة تأتي تماشيا مع توصيات مجلس الوزراء وتوصيات وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية في هذه الليالي المباركة لسداد مديونيات الغارمين والتفريج عن أكبر عدد ممكن من الغارمين الذين لم يتمكنوا من تسديدها.

وأوضح أن هذا الدور ليس بجديد على الكويت التي تعتبر مركزا للعمل الإنساني لما لها من دور بارز وملموس في مختلف دول العالم لافتا إلى أن هذه الحملة تعد أول ثمار توطين العمل الخيري ولمد يد العون لكل المحتاجين داخل البلاد.

وأكد أنه سيتم تحويل حصيلة الحملة لمصلحة الإدارة العامة للتنفيذ المدني في وزارة العدل لفك كرب العديد من الفئات في هذه الأيام الفضيلة.

وذكر أنه سيتم سداد ديون العديد من الفئات المستحقة للمساعدة كالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء شريطة أن تكون كل الأحكام متعلقة بالقضايا المدنية.

ودعا العجمي كل الجهات المانحة من الشركات والجمعيات والمواطنين إلى المشاركة في الحملة لفك كرب هؤلاء الغارمين سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.

وكانت الحملة قد انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى منتصف ليل الخميس المقبل عبر الرابط https://algharemeen.myfatoorah.com أو من خلال قائمة الخدمات في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) بغية المساهمة في تفريج كرب الغارمين ورسم الفرحة على وجوههم في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.