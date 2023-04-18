8.72 مليون دينار حصيلة اليوم الثاني من الحملة الوطنية “فزعتكم..فرحة لهم” لسداد ديون الغارمين

أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم أن التبرعات في حملة (فزعتكم.. فرحة لهم) قفزت في يومها الثاني إلى 8 ملايين و721 ألف دينار.

وقال كاظم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن مبلغ التبرعات آخذ في الازدياد مع استمرار فزعة أهل الخير في البلاد وتعاون الجهات الرسمية في إنجاح هذه الحملة الحملة.

وأشاد بدور وزارة الإعلام بكل قطاعاتها وأجهزتها في دعم الحملة وترويجها وإنجاحها بوسائلها وقنواتها المختلفة من خلال توجيهات مباشرة من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.

كما أثنى على مواصلة وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتفعيل دور التكافل الاجتماعي عبر طرح خدمة (حملات جمع التبرعات) ومثلت هذه الحملة باكورتها الأولى وهي متاحة بالتبرع مباشرة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وأعرب عن شكره للمساعي الشعبية والرسمية في البلاد لإنجاح الحملة وحشد الهمم نحوها مشددا على أن المبلغ الكبير الذي وصلت إليه الحملة في يومها الثاني يعد ترجمة حقيقية لتلك الجهود الهادفة لفك كربة المديونين لمصلحة إدارة التنفيذ المدني بوزارة العدل.

وكانت الحملة قد انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى منتصف ليل الخميس المقبل عبر الرابط https://algharemeen.myfatoorah.com أو من خلال قائمة الخدمات في تطبيق (سهل) بغية المساهمة في تفريج كرب الغارمين ورسم الفرحة على وجوههم في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.