الموقوفين

الداخلية: ضبط 6 اشخاص بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في المهبولة

17 أبريل، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإنتشار الأمني المستمر للإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص على مختلف المناطق أسفر عن ضبط (6) اشخاص بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في منطقة المهبولة وضبط شخصين بتهمة بيع المشروبات الكحولية محلية الصنع في منطقة جليب الشيوخ، وجاري احالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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17 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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