رئيس قسم الخدمات المساندة بالإنابة بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية المقدم عمار الصراف

إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع الروابط البنكية الوهمية

17 أبريل، 2023
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حذرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية اليوم الإثنين المواطنين والمقيمين من التعامل مع الروابط البنكية الوهمية التي يتم بموجبها سرقة البيانات البنكية وذلك تجنبا لسقوطهم ضحايا لعمليات النصب داعية إلى ضرورة إبلاغ الجهات المختصة بهذا الشأن.

وأكد رئيس قسم الخدمات المساندة بالإنابة بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية المقدم عمار الصراف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الروابط البنكية الوهمية او مايعرف ب(لنك المندوب) هي عبارة عن صفحة تشبه إلى حد كبير صفحات الدفع المعروفة ولكنها “لا تنتهي بنطاق kw”.

وقال ان إدارة الجرائم قدمت الكثير من خدمات التوعية والإرشاد للجمهور والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك لتجنب التعامل مع الحسابات التجارية الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات وشركات الإتصالات.

وأضاف ان هناك فرقة متخصصة لمكافحة عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها ضعاف النفوس من خارج الكويت وداخلها مطالبا الجميع بضرورة ابلاغ إدارة الجرائم الإلكترونية عن طريق خدمة واتساب (97283939) وذلك للحد منها مؤكدا بأنه يمكن مراجعة الإدارة لتقديم الكثير من المساعدات الفنية ومنها إسترجاع “الحسابات المخترقة”.

وحذر المقدم الصراف الجميع من التعامل مع المواقع والإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يروج أصاحبها لبيع المنتجات بأسعار غير واقعية أو عن طريق خصومات لاستدراجهم ليكونوا ضحايا لعملية النصب والاحتيال طمعا بالربح السريع.

المصدر
كونا
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17 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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