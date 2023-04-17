الفيفا: الأرجنتين ستحل محل إندونيسيا في استضافة كأس العالم تحت 20 عاما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين أن الأرجنتين ستستضيف نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما بعد تجريد إندونيسيا من حق تنظيم البطولة.

وفي 29 مارس آذار الماضي منع الفيفا الدولة ذات الأغلبية المسلمة الواقعة في جنوب شرق آسيا من استضافة البطولة التي تنطلق في مايو آيار المقبل بعدما أعلن الاتحاد المحلي إلغاء القرعة إذ رفض حاكم بالي استضافة فريق الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت العاصمة جاكرتا احتجاجات الشهر الماضي حمل فيها المتظاهرون علمي فلسطين وإندونيسيا للمطالبة بعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة في البطولة.

وتسبب سحب تنظيم البطولة في حالة غضب بين المشجعين واللاعبين في البلد المهووس بكرة القدم.

وقدم الاتحاد الأرجنتيني عرضا رسميا لاستضافة البطولة بعد يوم واحد فقط من قرار الفيفا خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا “أود أن أشكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم – خاصة رئيسه السيد كلاوديو تابيا – والسلطات الحكومية على التزامها باستضافة هذا الحدث الرائع بعد إخطار قصير”.

وأضاف “ستكون نسخة هذا العام مصدر إلهام كبير لنجوم الغد لأنها تُنظم في بلد يعيش ويتنفس كرة القدم”.

وقال الفيفا إن القرعة الرسمية للبطولة ستسحب يوم الجمعة المقبل في زوريخ.

واستضافت الأرجنتين كأس العالم تحت 20 عاما في 2001 حين فازت بلقبها الرابع ضمن ستة ألقاب قياسية.

كما تسعى الأرجنتين لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بالاشتراك مع أوروجواي وتشيلي وباراجواي.