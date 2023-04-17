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إيطاليا ترفع حظر مبيعات الأسلحة للإمارات

17 أبريل، 2023
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أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان اليوم الاثنين رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة.

جاء القرار بسبب وقف الإمارات لدورها العسكري في الصراع اليمني وكذلك جهودها لدعم الدولة التي مزقتها الحرب من خلال استثمارات لدعم استقرار اليمن وإعادة إعماره، بحسب بيان صدر عن اجتماع مجلس الوزراء.

كانت إيطاليا أوقفت بيع الصواريخ للسعودية والإمارات في يناير كانون الثاني 2021، قائلة إن ذلك يأتي ضمن التزام روما نحو عودة السلام إلى اليمن وحماية حقوق الإنسان فيه.

وقالت مصادر إنه منذ ذلك الحين خففت إيطاليا بالفعل القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى البلدين الخليجيين في محاولة لخفض التوتر الدبلوماسي.

المصدر
رويترز
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17 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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