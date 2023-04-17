نائب رئيس الحرس الوطني: إنشاء 10 محطات بحرية جديدة لتعزيز منظومة الرصد الإشعاعي وحماية البيئة من التلوث

قال نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم الإثنين إنه جار إنشاء 10 محطات بحرية جديدة لتعزيز منظومة الرصد الإشعاعي وحماية البيئة الكويتية من التلوث.

جاء خلال زيارة إلى محطتي الرصد الثابتتين في الجزيرتين الاصطناعيتين التابعتين لمركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي بحسب بيان صحفي صادر عن الحرس الوطني.

وأوضح الشيخ فيصل النواف أن (محطتي الرصد) ضمن 29 محطة رصد برية ثابتة أسسها (المركز) موزعة على عدد من مناطق الكويت لافتا إلى وجود 5 محطات رصد (بويات) في المياه الإقليمية الكويتية.

وأضاف أن (المركز) يضم أحدث المعدات والأجهزة الدقيقة لتسجيل القراءات بمعدلات التلوث ومكافحة التسرب الإشعاعي ويقوم بواجباته عبر محطات الرصد الثابتة ودوريات الاستطلاع على مناطق مختارة من الدولة.

وذكر أن (الحرس الوطني) وضع منظومة المركز تحت خدمة الأهداف الوطنية بدولة الكويت بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في الدولة للحفاظ على أمن البلاد وحماية بيئتها من التلوث تطبيقا للتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.

واطلع نائب رئيس الحرس الوطني خلال الزيارة على محتويات المحطتين من أجهزة لكشف الملوثات الكيماوية والإشعاعية والبيولوجية وإعطاء القراءات الدقيقة لها ودورها في إسناد أجهزة الدولة المعنية بالشأن البيئي.