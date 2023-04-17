المجلس البلدي يوافق على تخصيص أرض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بتخصيص أرض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور.

كما أبقى المجلس الذي عقد أولى جلساته في مبناه الجديد لائحة مظلات السيارات على جدول الأعمال بعد اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على بعض البنود والمواد بالإضافة لتمسك المجلس سابقا باستخدام المادة 25 بإحالة الموضوع لمجلس الوزراء.

وأوضح مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي أن مجلس الوزراء أيد اعتراض وزير البلدية على المادة السابعة في لائحة مظلات السيارات لمزيد من الدراسة فيما تم تحصين المواد الأولى في اللائحة من مجلس الوزراء.

ورفض المجلس طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة سكن الأمام والمؤذن بجوار مسجد بمنطقة الظهر قطعة 4 فيما أبقى على الجدول اقتراح استحداث مداخل ومخارج طرق لمنطقة الجابرية إلى طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت مباشرة.

وأبقى السؤال المتعلق بعقود نقل النفايات كما اكتفى المجلس بالرد حول أنواع العقود الخاصة بمشاريع البلدية العمرانية والمشاريع التنموية والمبادرات.

وتبين المادة 25 انه إذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء الذي عليه أن يبت في الأمر بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي خلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره.