وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو أمير البلاد من الرئيس المصري

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو أمير البلاد من الرئيس المصري

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك بما فيها دعم التعاون الثنائي في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال إستقبال الوزير لسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت اليوم الأثنين.

وتم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما التطورات الراهنة في السودان الشقيق.