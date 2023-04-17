بورصة الكويت تصدر تقريرها للاستدامة للعام 2022

أصدرت بورصة الكويت تقريرها الثاني للاستدامة، والذي يجسد التزامها المستمر بتقديم إفصاحات وتقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتطبيقها في أعمال الشركة خاصةً وسوق المال الكويتي بشكلٍ عام. حيث يستعرض التقرير استراتيجية وشراكات ومبادرات الشركة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) للعام 2022.

يتضمن التقرير عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة في أنشطة وإدارة وعمليات بورصة الكويت، مع تحليل وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية سواءً على المستوى التشغيلي أو على مستوى استمرارية الأعمال. ويسلط الضوء على إنجازات الشركة في مجالات إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتنفيذها، إضافةً إلى جهودها لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والشركاء وكافة أصحاب المصالح، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادرة الإبلاغ العالمية (GRI)، بالإضافة إلى رؤية “كويت جديدة 2035” وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت.

وتعليقًا على اصدار التقرير، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي: “تسعى بورصة الكويت للقيام بدورها في تطوير سوق مالي قوي يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة مما يعزز السيولة والفعالية، ما يٌسهم في تنويع الاقتصاد الكويتي وتمكين المستثمرين من تحقيق النمو المستدام. ذلك وتدرك الشركة أهمية الدور المنوط بها في الحركة العالمية نحو الاستدامة، كما تعتزم الشركة الالتزام بأفضل الممارسات في هذا المجال، والعمل على بناء مستقبلٍ أكثر استدامة”.

الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي

وتعد بورصة الكويت من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة منذ إنشائها، حيث انضمت إلى مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة كشريك وداعم في عام 2017. كما حازت الشركة، خلال العامين الماضيين، على عدة جوائز من منظمات ومجلات عالمية مرموقة متخصصة في مجال الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تنص اســتراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر افضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وتأصيله ضمن عمليات الشركة اليومية.

كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة.

قامت بورصة الكويت منذ التأسيس بتنفيذ العديد من الإصلاحات للسوق وفق الممارسات والمعايير الدولية، وذلك لتعزيز مكانة البورصة محليًا وإقليميًا ودوليًا والمساهمة في تحويل الكويت إلى وجهة استثمارية رائدة على الصعيد الإقليمي والعالمي. كما ركزت الشركة ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق على خلق قاعدة جاذبة من المصدرين، وتوسيع قاعدة مستثمريها، وتطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، فضلاً عن تطوير بنية تحتية وبيئة عمل تتوافق مع المعايير الدولية.